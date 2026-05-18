Новым наставником ниональной команды стал Андреа Мальдера. Маркевич в эксклюзивном комментарии Маркевичу в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал, планирует ли возобновлять тренерскую карьеру.
К теме В команду пришли аферисты, мне сделали предложение, – Маркевич
Что произошло в сборной и при чем здесь Маркевич?
После отставки Сергея Реброва Маркевич долгое время рассматривался украинским футбольным сообществом как потенциальный следующий глава "сине-желтой" команды.
Но в понедельник, 18 мая, УАФ представила Андреа Мальдеру в роли главного тренера сборной на минимум два последующих года.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Что ответил Маркевич о своем будущем?
В комментарии для 24 Канала, Маркевич прокомментировал текущую ситуацию вокруг своего будущего. Он ответил на вопрос о том, можно ли в ближайшее время ожидать его на тренерском мостике в какой-то команде.
Пока ничего нет, поэтому извините,
– сказал Маркевич.
Отметим, что последним клубом в котором работал специалист – были львовские Карпаты в сезоне 2023/24. По итогам той кампании "зелено-белая" команда заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и вернулась в элиту украинского футбола.
Что связывает Маркевича со сборной Украины?
Он является бывшим тренером национальной команды. Впервые 75-летний специалист возглавил сборную в 2010 году. Тогда Маркевич провел в роли наставника четыре товарищеских поединка. Все они обошлись без поражений. Три победы и одна ничья.
Напомним, что в апреле комментарий для 24 Канала дал Йожеф Сабо. Бывший тренер Динамо заявил, что считает Мирона Маркевича оптимальным вариантом для работы с национальной сборной Украины. Он заметил, что экс-наставник Карпат – опытный тренер, который хорошо знает, что делает. По словам Сабо, таких кандидатов больше нет.
Сборная Украины: что дальше?
- Новый главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера уже назвал штаб, который с ним будет работать. В команду специалистов вошли: Паскуале Каталано, Владимир Езерский и Тарас Степаненко.
- Свои первые матчи новый тренер должен провести уже в июне. Накануне ЧМ-2026, куда Украина не вышла, сине-желтые сыграют товарищеский матч с Данией. Также подопечные Мальдеры встретятся с Польшей.
- Во время пресс-конференции Мальдеры была объявлена заявка на следующие матчи команды. В частности, туда попали новички Александр Романчук (Университатя, Румыния) и Геннадий Синчук (Монреаль, Канада).