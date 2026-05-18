Новим наставником ніональної команди став Андреа Мальдера. Маркевич в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, чи планує відновлювати тренерську кар'єру.

Що відбулось у збірній і до чого тут Маркевич?

Після відставки Сергія Реброва Маркевич тривалий час розглядався українською футбольною спільнотою як потенційний наступний очільник "синьо-жовтої" команди.

Але у понеділок, 18 травня, УАФ представила Андреа Мальдеру у ролі головного тренера збірної на щонайменше два наступні роки.

Що відповів Маркевич про своє майбутнє?

У коментарі для 24 Каналу, Маркевич прокоментував поточну ситуацію навколо свого майбутнього. Він відповів на питання про те, чи можна найближчим часом очікувати його на тренерському містку у якійсь команді.

Поки що нічого немає, тож вибачите,

– сказав Маркевич.

Зазначимо, що останнім клубом у якому працював фахівець – були львівські Карпати у сезоні 2023/24. За підсумками тієї кампанії "зелено-біла" команда посіла друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернулась до еліти українського футболу.

Що пов’язує Маркевича зі збірною України?

Він є колишнім тренером національної команди. Вперше 75-річний фахівець очолив збірну у 2010 році. Тоді Маркевич провів у ролі наставника чотири товариські поєдинки. Усі вони обійшлись без поразок. Три перемоги та одна нічия.

Нагадаємо, що у квітні коментар для 24 Каналу дав Йожеф Сабо. Колишній тренер Динамо заявив, що вважає Мирона Маркевича оптимальним варіантом для роботи з національною збірною України. Він зауважив, що екснаставник Карпат – досвідчений тренер, який добре знає, що робить. За словами Сабо, кандидатів більше немає.

