Новим наставником ніональної команди став Андреа Мальдера. Маркевич в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, чи планує відновлювати тренерську кар'єру.
Що відбулось у збірній і до чого тут Маркевич?
Після відставки Сергія Реброва Маркевич тривалий час розглядався українською футбольною спільнотою як потенційний наступний очільник "синьо-жовтої" команди.
Але у понеділок, 18 травня, УАФ представила Андреа Мальдеру у ролі головного тренера збірної на щонайменше два наступні роки.
Що відповів Маркевич про своє майбутнє?
У коментарі для 24 Каналу, Маркевич прокоментував поточну ситуацію навколо свого майбутнього. Він відповів на питання про те, чи можна найближчим часом очікувати його на тренерському містку у якійсь команді.
Поки що нічого немає, тож вибачите,
– сказав Маркевич.
Зазначимо, що останнім клубом у якому працював фахівець – були львівські Карпати у сезоні 2023/24. За підсумками тієї кампанії "зелено-біла" команда посіла друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернулась до еліти українського футболу.
Що пов’язує Маркевича зі збірною України?
Він є колишнім тренером національної команди. Вперше 75-річний фахівець очолив збірну у 2010 році. Тоді Маркевич провів у ролі наставника чотири товариські поєдинки. Усі вони обійшлись без поразок. Три перемоги та одна нічия.
Нагадаємо, що у квітні коментар для 24 Каналу дав Йожеф Сабо. Колишній тренер Динамо заявив, що вважає Мирона Маркевича оптимальним варіантом для роботи з національною збірною України. Він зауважив, що екснаставник Карпат – досвідчений тренер, який добре знає, що робить. За словами Сабо, кандидатів більше немає.
Збірна України: що далі?
- Новий головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера уже назвав штаб, який із ним працюватиме. До команди фахівців увійшли: Паскуале Каталано, Володимир Єзерський та Тарас Степаненко.
- Свої перші матчі новий тренер має провести вже у червні. Напередодні ЧС-2026, куди Україна не вийшла, синьо-жовті відіграють товариський матч із Данією. Також підопічні Мальдери зустрінуться з Польщею.
- Під час пресконференції Мальдери було оголошено заявку на наступні матчі команди. Зокрема, туди потрапили новачки Олександр Романчук (Університатя, Румунія) та Геннадій Синчук (Монреаль, Канада).