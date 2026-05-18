У одному зі своїх інтерв'ю тренер розповів про причини свого відходу з клубу у 1999 році. Уривок з цією частиною зараз активно поширюється мережею ТікТок.
Чому Маркевич покинув Карпати?
За словами фахівця, причиною розриву стосунків із клубом став прихід нового керівництва, яке планувало заробляти на махінаціях із трансферами.
Нові власники відверто заявили тренеру, що сам футбол їх не цікавить. Натомість Маркевичу запропонували схему з розпродажу лідерів команди в обмін на фінансовий відсоток.
Команда дісталася якимось прохожим аферистам. Мені відверто сказали, що їх футбол не цікавить. Мені зробили пропозицію: "Якщо ти хочеш з нами працювати, то ми продамо ключових гравців, твої десять відсотків від продажу",
– пригадав Мирон Маркевич.
Що відомо про Мирона Маркевича?
- Він є рекордсменом української Прем'єр-ліги за кількістю матчів у ролі головного тренера, понад 600 поєдинків.
- Найбільшою його перемогою став вихід Дніпра до фіналу Ліги Європи УЄФА у 2015 році.
- Його син, Остап Маркевич, також обрав тренерську кар'єру.
- У 2010 році він очолював національну збірну України, здобувши три перемоги та одну нічию, не програвши жодного матчу.
- У 2023 році знову очолив Карпати, успішно вивівши команду з Першої ліги до Прем'єр-ліги, але через розбіжності щодо трансферної політики залишив клуб улітку 2024 року.
- Навесні 2026 року ЗМІ активно обговорювали його можливе призначення тренером збірної України, проте очолив команду італієць Андреа Мальдера.