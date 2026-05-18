У одному зі своїх інтерв'ю тренер розповів про причини свого відходу з клубу у 1999 році. Уривок з цією частиною зараз активно поширюється мережею ТікТок.

Дивіться також "Давно стидоба, одна вивіска залишилась": Маркевич жорстко розніс Динамо

Чому Маркевич покинув Карпати?

За словами фахівця, причиною розриву стосунків із клубом став прихід нового керівництва, яке планувало заробляти на махінаціях із трансферами.

Нові власники відверто заявили тренеру, що сам футбол їх не цікавить. Натомість Маркевичу запропонували схему з розпродажу лідерів команди в обмін на фінансовий відсоток.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Команда дісталася якимось прохожим аферистам. Мені відверто сказали, що їх футбол не цікавить. Мені зробили пропозицію: "Якщо ти хочеш з нами працювати, то ми продамо ключових гравців, твої десять відсотків від продажу",

– пригадав Мирон Маркевич.

Що відомо про Мирона Маркевича?