Именитый коуч критически оценил игру Динамо и зависимость команды от нападающего Матвея Пономаренко. В комментарии Sport.ua он признал, что выступления киевлян вызывают разочарование.

Что сказал Маркевич об игре Динамо?

Мирон Маркевич прогнозирует, что Полесье финиширует в чемпионате с серебряными медалями, а сенсационное ЛНЗ не уступит Динамо бронзовую строчку. Таким образом подопечные Игоря Костюка останутся вне лидирующей тройки впервые со времени последнего провального сезона покойного Мирчи Луческу у руля киевлян.

Маркевич считает, что качество игры от Динамо сейчас на низком уровне: в поединке с ЛНЗ, который завершился нулевой ничьей, выдающийся тренер увидел "больше борьбы, чем футбола".

Нарекания Маркевича вызывает и зависимость киевлян от молодого нападающего Матвея Пономаренко: его отсутствие в матче с черкащанами сразу сказалось на атакующем потенциале подопечных Костюка.

Коуч согласился с капитаном Динамо Андреем Ярмоленко, который после матча сказал, что результаты команды вызывают стыд.

Да то уже давно стидоба, что тут говорить. Одна вывеска осталась, да и все. Игра Динамо сейчас просто никакая. С такой игрой идти в Лигу Европы ... Надо покупать футболистов, потому что эта команда снова будет мучиться с Кипром, с Люксембургом,

– заявил Маркевич.

Как Динамо выступает в этом сезоне?

По информации с сайта УПЛ, Динамо за три тура до конца чемпионата занимает лишь четвертую строчку, имея в активе 48 очков. Отставание от чемпиона Шахтера составляет 18 баллов, от ЛНЗ на третьей позиции – шесть.

Киевляне потерпели в этом сезоне 7 поражений, что больше, чем в сезоне 2022/2023, когда Динамо в последний раз не было среди когорты призеров чемпионата Украины.

Защита киевского гранда – худшая среди шести команд в верхней части турнирной таблицы. Динамо пропустило аж 33 гола, что больше, чем у Шахтера, Полесья, ЛНЗ, Металлиста 1925 и Колоса.

Единственный способ для киевлян спасти сезон – это выиграть в финале Кубка Украины, который состоится 20 мая на "Арене Львов". Соперником подопечных Игоря Костюка будет перволиговый ФК Чернигов.

Выигрыш Кубка гарантирует Динамо участие в квалификации Лиги Европы на следующий сезон. При таком сценарии Полесье и ЛНЗ, если они выиграют серебро и бронзу, будут выступать в Лиге конференций.