Маркевич оценил шансы всех украинских клубов продолжить свой путь в еврокубках

В сезоне-2025/2026 ни один представитель Украинской Премьер-лиги не имеет гарантированного места в основном этапе еврокубков. Четыре клуба участвуют в квалификации.

Они накануне сыграли первые матчи второго круга отбора. Мирон Маркевич прокомментировал выступления украинских клубов и сделал прогноз на их итоговый результат этой стадии турниров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Кому Маркевич прогнозирует проход дальше?

Бывший тренер сборной Украины считает, что гранды УПЛ точно должны проходить дальше после выездных побед. При этом он верит в камбэк Полесья, а меньше всего шансов дает Александрии:

"Думаю, что киевские динамовцы, которые свой победный поединок в квалификации Лиги чемпионов проводили несколько ранее на Мальте, и Шахтер продолжат борьбу за попадание в основную группу. Полесье просто обязано пройти дальше, иначе – позор.

Худшие шансы у Александрии, ведь придется играть в Белграде, где Партизан отличается неуступчивостью. Хотя в составе "горожан" есть игроки, которым по силам прыгнуть выше головы и помочь своей команде добиться нужного результата".

Результаты украинских клубов во втором раунде квалификации

Хамрун Спартанс 0:3 Динамо (Лига чемпионов)

Бешикташ 2:4 Шахтер (Лига Европы)

Полесье 1:2 Санта-Колома (Лига конференций)

Александрия 0:2 Партизан (Лига конференций)

Справка. Динамо ответный матч проведет 29 июля, а Шахтер, Полесье и Александрия – 31.07.

Напомним, что в конце поединка Бешикташ – Шахтер и после его завершения было немало скандальных эпизодов. В частности, во вратаря "горняков" турецкие фанаты бросали различные предметы с трибун.