Экс-наставник Металлиста, Днепра и Карпат отреагировал на слухи относительно возможного назначения в сборную Украины после отставки Сергея Реброва. Опытный специалист дал лаконичный, но показательный ответ, передает "Украинский футбол".

Что сказал Маркевич о возможном назначении?

Тренер избежал конкретики и дал очень сдержанный комментарий.

УАФ со мной не контактировала. Это все, что я могу сказать в данный момент,

– добавил Мирон Маркевич.

Таким образом специалист фактически оставил ситуацию открытой, не подтвердив, но и не опровергнув возможный интерес к должности.

Почему Маркевич есть среди кандидатов?

Имя Маркевича регулярно появляется в контексте сборной Украины после неудач команды и изменений на тренерском мостике. По информации СМИ, он входит в список потенциальных преемников Реброва.

Опытный наставник уже возглавлял национальную команду в 2010 году и имеет значительный авторитет в украинском футболе. Кроме того, эксперты считают его одним из самых логичных вариантов благодаря опыту и пониманию внутренней кухни сборной.

Легендарный экс-наставник Динамо и главной комады страны Йожеф Сабо назвал Маркевича единственным кандидатом на пост тренера сборной Украины.