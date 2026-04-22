Маркевич сделал заявление о том, возглавит ли сборную Украины
После ухода Реброва тема нового наставника сборной Украины стала одной из самых горячих. Среди главных кандидатов называют Мирона Маркевича, который уже имел опыт работы с национальной командой.
Экс-наставник Металлиста, Днепра и Карпат отреагировал на слухи относительно возможного назначения в сборную Украины после отставки Сергея Реброва. Опытный специалист дал лаконичный, но показательный ответ, передает "Украинский футбол".
Что сказал Маркевич о возможном назначении?
Тренер избежал конкретики и дал очень сдержанный комментарий.
УАФ со мной не контактировала. Это все, что я могу сказать в данный момент,
– добавил Мирон Маркевич.
Таким образом специалист фактически оставил ситуацию открытой, не подтвердив, но и не опровергнув возможный интерес к должности.
Почему Маркевич есть среди кандидатов?
Имя Маркевича регулярно появляется в контексте сборной Украины после неудач команды и изменений на тренерском мостике. По информации СМИ, он входит в список потенциальных преемников Реброва.
Опытный наставник уже возглавлял национальную команду в 2010 году и имеет значительный авторитет в украинском футболе. Кроме того, эксперты считают его одним из самых логичных вариантов благодаря опыту и пониманию внутренней кухни сборной.
Легендарный экс-наставник Динамо и главной комады страны Йожеф Сабо назвал Маркевича единственным кандидатом на пост тренера сборной Украины.