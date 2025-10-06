В воскресенье, 5 октября, завершился восьмой тур Украинской Премьер-лиги. После него состоится двухнедельная пауза в клубном футболе на матчи сборных.

Итоги очередного тура подвел именитый украинский тренер Мирон Маркевич. Среди прочего он прокомментировал выступление киевского Динамо в игре с Металлистом 1925, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Маркевич о Динамо?

Действующие чемпионы Украины в четвертом поединке УПЛ подряд сыграли вничью. Ранее "бело-синие" не смогли одолеть Оболонь (2:2), Александрию (2:2) и Карпаты (3:3).

Опытный специалист заявил, что киевляне провалили второй тайм. Он предположил, что в коллективе происходит что-то нездоровое и считает, что игрокам стоит напомнить историю клуба, за который они выступают.

"Я не припоминаю, было ли вообще, чтобы Динамо теряло очки в четырех матчах подряд. Хотя, например, в поединке с Металлистом 1925 в первом тайме киевляне доминировали, многое получалось. А на второй тайм, сложилось такое впечатление, что вышло 11 новых футболистов. Я думаю, что там нет порядка внутри коллектива. Но это уже дело наставников. Я не знаю, почему так происходит, я просто констатирую факты.

Футболисты должны разобраться и в себе. Они представляют большой клуб, но, глядя на их игру, порой складывается впечатление, что это какая-то периферийная команда. Так нельзя, команда во втором тайме остановилась. Может, им нужно показать историю Динамо, кто и как там играл. Многомиллионная армия болельщиков Динамо наверняка сейчас расстроена такой игрой и результатами", – заявил Маркевич.

Интересно. Несмотря на неутешительные результаты, пока Динамо имеет самую длинную беспроигрышную серию в чемпионате Украины в истории клуба. Киевляне не проигрывают в УПЛ уже 40 матчей.

Отметим, что после игры против Металлиста 1925 Александр Шовковский ответил на вопрос об отсутствии в заявке Андрея Ярмоленка. Он сделал это довольно специфически, после чего в сети начали обсуждать возможный конфликт между тренером и футболистом.

Это надо спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлас он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно,

– цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

Напомним, что после поединка Динамо – Металлист 1925 случилась еще одна неприятная ситуация. Произошел конфликт между Александром Караваевым и недовольным фанатом, во время которого они говорили на повышенных тонах.

