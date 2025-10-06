У неділю, 5 жовтня, завершився восьмий тур Української Прем'єр-ліги. Після нього відбудеться двотижнева пауза у клубному футболі на матчі збірних.

Підсумки чергового туру підбив іменитий український тренер Мирон Маркевич. Серед іншого він прокоментував виступ київського Динамо у грі з Металістом 1925, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Маркевич про Динамо?

Чинні чемпіони України в четвертому поєдинку УПЛ поспіль зіграли внічию. Раніше "біло-сині" не змогли здолати Оболонь (2:2), Олександрію (2:2) та Карпати (3:3).

Досвідчений фахівець заявив, що кияни провалили другий тайм. Він припустив, що в колективі відбувається щось нездорове та вважає, що гравцям варто нагадати історію клубу, за який вони виступають.

"Я не пригадую, чи було взагалі, щоб Динамо втрачало очки в чотирьох матчах поспіль. Хоча, наприклад, у поєдинку з Металістом 1925 у першому таймі кияни домінували, багато що виходило. А на другий тайм, склалося таке враження, що вийшло 11 нових футболістів. Я думаю, що там немає порядку всередині колективу. Але це вже справа наставників. Я не знаю, чому так відбувається, я просто констатую факти.

Футболісти повинні розібратися й у собі. Вони представляють великий клуб, але, дивлячись на їхню гру, часом складається враження, що це якась периферійна команда. Так не можна, команда в другому таймі зупинилася. Може, їм потрібно показати історію Динамо, хто та як там грав. Багатомільйонна армія вболівальників Динамо напевно зараз засмучена такою грою та результатами", – заявив Маркевич.

Цікаво. Попри невтішні результати, наразі Динамо має найдовшу безпрограшну серію в чемпіонаті України в історії клубу. Кияни не програють в УПЛ уже 40 матчів.

Зазначимо, що після гри проти Металіста 1925 Олександр Шовковський відповів на запитання щодо відсутності в заявці Андрія Ярмоленка. Він зробив це доволі специфічно, після чого в мережі почали обговорювати можливий конфлікт між тренером і футболістом.

Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що в нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно,

– цитує Шовковського пресслужба Динамо.

Нагадаємо, що після поєдинку Динамо – Металіст 1925 сталася ще одна неприємна ситуація. Відбувся конфлікт між Олександром Караваєвим і незадоволеним фанатом, під час якого вони говорили на підвищених тонах.

Як виступає Динамо в сезоні-2025/2026?