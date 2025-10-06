Їм потрібно показати історію клубу, – Маркевич розкритикував Динамо після чергового фіаско в УПЛ
- Мирон Маркевич розкритикував гру Динамо після чотирьох нічиїх поспіль в УПЛ.
- Він вважає, що в колективі є проблеми та нагадав гравцям, що вони виступають за клуб з великою історією.
У неділю, 5 жовтня, завершився восьмий тур Української Прем'єр-ліги. Після нього відбудеться двотижнева пауза у клубному футболі на матчі збірних.
Підсумки чергового туру підбив іменитий український тренер Мирон Маркевич. Серед іншого він прокоментував виступ київського Динамо у грі з Металістом 1925, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
Що сказав Маркевич про Динамо?
Чинні чемпіони України в четвертому поєдинку УПЛ поспіль зіграли внічию. Раніше "біло-сині" не змогли здолати Оболонь (2:2), Олександрію (2:2) та Карпати (3:3).
Досвідчений фахівець заявив, що кияни провалили другий тайм. Він припустив, що в колективі відбувається щось нездорове та вважає, що гравцям варто нагадати історію клубу, за який вони виступають.
"Я не пригадую, чи було взагалі, щоб Динамо втрачало очки в чотирьох матчах поспіль. Хоча, наприклад, у поєдинку з Металістом 1925 у першому таймі кияни домінували, багато що виходило. А на другий тайм, склалося таке враження, що вийшло 11 нових футболістів. Я думаю, що там немає порядку всередині колективу. Але це вже справа наставників. Я не знаю, чому так відбувається, я просто констатую факти.
Футболісти повинні розібратися й у собі. Вони представляють великий клуб, але, дивлячись на їхню гру, часом складається враження, що це якась периферійна команда. Так не можна, команда в другому таймі зупинилася. Може, їм потрібно показати історію Динамо, хто та як там грав. Багатомільйонна армія вболівальників Динамо напевно зараз засмучена такою грою та результатами", – заявив Маркевич.
Цікаво. Попри невтішні результати, наразі Динамо має найдовшу безпрограшну серію в чемпіонаті України в історії клубу. Кияни не програють в УПЛ уже 40 матчів.
Зазначимо, що після гри проти Металіста 1925 Олександр Шовковський відповів на запитання щодо відсутності в заявці Андрія Ярмоленка. Він зробив це доволі специфічно, після чого в мережі почали обговорювати можливий конфлікт між тренером і футболістом.
Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що в нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно,
– цитує Шовковського пресслужба Динамо.
Нагадаємо, що після поєдинку Динамо – Металіст 1925 сталася ще одна неприємна ситуація. Відбувся конфлікт між Олександром Караваєвим і незадоволеним фанатом, під час якого вони говорили на підвищених тонах.
Як виступає Динамо в сезоні-2025/2026?
- Кияни після восьми турів посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на одне очко.
- "Біло-сині" розпочали сезон у чемпіонаті з чотирьох перемог, після чого стільки ж разів зіграли внічию.
- У єврокубках підопічні Шовковського розпочинали свій шлях з відбору в Лігу чемпіонів, але врешті-решт опинилися в Лізі конференцій, де в першому турі поступилися Крістал Пелес.
- У Кубку України пройшли Олександрію й тепер в 1/8 фіналу зіграють з Шахтарем.
- Наступний поєдинок Динамо проведе 18 жовтня. Матч проти Зорі розпочнеться о 15:30.