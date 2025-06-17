"Нейтральная" седьмая ракетка мира отличилась позорным поведением на турнире в Берлине

В понедельник, 16 июня, состоялись матчи 1/16 WTA 500 в немецком Берлине. В одном из них Мирра Андреева сыграла против Магдалены Френх.

Российская "нейтральная" теннисистка в очередной раз отличилась непристойным поведением. Во время матча против соперницы из Польши спортсменка выкрикнула на зрителей, сообщает 24 канал.

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Андреева не выдержала давления

Мирра Андреева выиграла первый сет у Магдалены Френх. Однако в начале второй партии у "нейтральной" россиянки начались проблемы.

Седьмая ракетка мира не выдержала давления и взорвалась в порыве эмоций. Разъяренная Андреева со всей силы швырнула мяч прямо в зрителей.

Андреева запустила мячом по зрителям: смотрите видео

В итоге Магдалена Френх победила Мирру Андрееву по итогам трех сетов – 2:1. В четверг, 19 июня польская теннисистка сыграет против Аманды Анисимовой в 1/8 финала WTA 500 в Берлине.

Отметим, что Мирра Андреева неоднократно отмечалась позорным поведением на корте. Во время выступления на Ролан Гаррос-2025 "нейтральная" теннисистка совершила подобный поступок.