Самая сексуальная футболистка мира привлекла внимание эффектным фото в нижнем белье

Мэделин Райт снова привлекла внимание публики в социальных сетях. Соблазнительная футболистка порадовала болельщиков горячим контентом.

Роскошная Мэделин Райт в своем инстаграме опубликовала новое фото. Самая сексуальная футболистка мира продемонстрировала откровенный образ, сообщает 24 канал.

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Соблазнительная Мэделин Райт

Мэделин Райт поразила болельщиков своей естественной красотой. Футболистка также похвасталась своими формами и идеальной фигурой, завоевав взгляды фанатов.

Райт поделилась домашним фото, представ перед камерой в нижнем белье. Одежда светло-розовой расцветки прекрасно вписалась в образ обольстительной футболистки, подчеркнув нежность девушки.

Райт опубликовала фото в нижнем белье / Фото из инстаграма футболистки

Напомним, что за Мэделин Райт следит более 300 тысяч подписчиков. Ранее она выступала за Чешем Юнайтед из Англии, а также футболистка работает моделью на платформе для взрослых OnlyFans.

Ранее сообщали о том, что София Цитаишвили поделилась горячими фото из Испании. Возлюбленная футболиста киевского Динамо Георгия Цитаишвили привлекла внимание публику жаркими снимками.