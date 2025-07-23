Найсексуальніша футболістка світу привернула увагу ефектним фото у спідній білизні

Меделін Райт знову привернула увагу публіку у соціальних мережах. Зваблива футболістка потішила вболівальників гарячим контентом.

Розкішна Меделін Райт у своєму інстаграмі опублікувала нове фото. Найсексуальніша футболістка світу продемонструвала відвертий образ, повідомляє 24 канал.

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Зваблива Меделін Райт

Меделін Райт вразила вболівальників своєю природною вродою. Футболістка також похизувалась своїми формами та ідеальною фігурою, завоювавши погляди фанатів.

Райт поділилась домашнім фото, поставши перед камерою у спідній білизні. Одяг світло-рожевого забарвлення чудово вписався в образ звабливої футболістки, підкресливши ніжність дівчини.

Райт опублікувала фото у спідній білизні / Фото з інстаграму футболістки

Нагадаємо, що за Меделін Райт стежить понад 300 тисяч підписників. Раніше вона виступала за Чешем Юнайтед з Англії, а також футболістка працює моделлю на платформі для дорослих OnlyFans.

Раніше повідомляли про те, що Софія Цітаішвілі поділилась гарячими фото з Іспанії. Кохана футболіста київського Динамо Георгія Цітаішвілі привернула увагу публіку спекотними знімками.