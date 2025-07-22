Кохана півзахисника "біло-синіх" не перестає вражати шанувальників. Дар'я Квіткова у своєму інстаграмі поділилась ефектними світлинами з сонячного відпочинку, інформує 24 канал.

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Розкішна Дар'я Квіткова

Дар'я Квіткова завітала на сонячні Мальдіви. Дівчина Володимира Бражка, який грає за Динамо, опублікувала серію розкішних фото з відпочинку на островах.

Кохана опорного півзахисника "біло-синіх" потішила фанатів своєю природною вродою та стрункою фігурою. Дівчина поділилась фото у стильному купальнику та у білій кепці.

Дар'я Квіткова на Мальдівах / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що сьогодні Динамо стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому матчі "біло-сині" розгромили мальтійський Хамрун на виїзді.

Раніше повідомляли про те, що Алісія Каліні опублікувала фото з відпочинку. Кохана Кевіна із Шахтаря привернула увагу публіки ефектними знімками.