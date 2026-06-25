Причиной стало решение международной федерации разрешить спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном на официальных соревнованиях. По словам мэра, во время согласования проведения турнира в Клуже действовали другие правила, запрещавшие использование российской государственной символики, сообщает mediafax.

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Что сказал Бок о российской символике?

Эмиль Бок подчеркнул, что на территории арены не будет звучать гимн России, а флаг России не будет использоваться для представления спортсменов. Он подчеркнул, что это решение не направлено против самих гимнасток и не касается спорта как такового, а связано с принципиальной позицией в отношении государственной символики страны, которую он назвал агрессором. Мэр также напомнил, что Румыния и ЕС неоднократно выражали поддержку Украине и осуждали действия России.

Кроме того, Бок призвал Международную федерацию гимнастики сохранить правила, действовавшие на момент принятия решения о проведении соревнований в Клуж-Напоке, а также обратился к национальной федерации и государственным органам с просьбой урегулировать ситуацию, чтобы избежать конфликтов во время турнира.

В соревнованиях в Клуж-Напоке планируется участие семи российских гимнасток.

Как в России отреагировали на это заявление?

В ответ на заявление мэра министр спорта России Михаил Дегтярев назвал ситуацию "вопиющим нарушением" и заявил, что российская сторона уже проинформировала МОК. По его словам, правила международного спорта должны применяться одинаково ко всем странам независимо от политических обстоятельств.

В Международной федерации гимнастики сообщили, что в настоящее время ведут переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти приемлемое решение по поводу проведения соревнований.