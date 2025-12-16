Многие спортсмены уже присоединились к защите родной страны, но также есть те, кто присоединился только недавно. Что известно об историях футболистов с мобилизацией – рассказывает 24 канал.

Как Гармаш попал в ВСУ?

Денис Гармаш выступал за футбольный клуб Лесное из Киевской области. Однако впоследствии появилась информация, что экс-игрока Динамо в ночь с 27 на 28 ноября 2025 года мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины.

Гармаша в ТЦК и СП / Фото телеграм-канала "Украина Сейчас"

В сети распространялась информация о том, что работники Шевченковского ТЦК силой задержали бывшего футболиста сборной Украины. Кроме того, появилась фотография Гармаша с порванным карманом.

Позже в Киевском городском ТЦК опровергли слухи о том, что Гармаша задержали с применением силы.

После прохождения ВВК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины. Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало,

– говорится в заявлении ТЦК.

Впоследствии Владимир Зверов сообщил, где будет служить бывший полузащитник Динамо. По его информации он находится в одном из подразделений Сил беспилотных систем и готовится к прохождению базовой военной подготовки.

Что известно о конфликте Задорожного с ТЦК?

Сергей Задорожный имел опыт встречи с работниками ТЦК и СП. Бывший тренер Нивы (Тернополь), Руха U-19 и любительской команды Борщев более суток не выходил из авто, которое окружили сотрудники полиции и ТЦК, пишет издание "Новости Тернополя".

Инцидент с 49-летним специалистом произошел вблизи торгового центра "Орнава" в Тернополе – 12 октября 2025 года. Вместе с тренером в машине находилась его жена.

Сергей Задорожный / Фото ФК Рух

Тогда сообщали, что Задорожный отказался показать военно-учетные документы. В результате работники полиции и ТЦК решили заблокировать авто экс-футболиста сборной Украины, раскинув возле колес металлические "ежи".

Позже адвокат Марина Скакун сообщила, что тренер имеет право на отсрочку. Также она заверила, что военно-учетные данные ее клиента в порядке.

Однако они пока не подтянулись в "Резерве". Это технический вопрос, ведь учебное заведение уже дважды подавал его документы на бронирование,

– сказала адвокат.

Отметим, что вечером 13 октября специалист смог покинуть место происшествия, воспользовавшись стычкой, которая возникла возле торгового центра. А через несколько дней полицейские задержали работников ТЦК в Тернополе.

Стычка вокруг Задорожного в Тернополе: смотрите видео

Семь из них получили подозрения в пытках, разбое, незаконном лишении свободы или похищении человека, а также в незаконном завладении транспортным средством.

Как мобилизовали Рудько?

В начале сентября 2025 года Артура Рудько задержали пограничники в Одесской области. Бывший футболист Динамо, Шахтера пытался незаконно пересечь государственную границу с группой других мужчин, пишет SportArena.

Позже Государственная пограничная служба Украины сообщила о деталях задержания. Тогда сообщали что, в авто находились четыре нарушителя, включая Рудько, и четырехлетний сын одного из мужчин.

Рудько поймали на границе / Фото ГПСУ

В ГПСУ также заявили, что переход должен был состояться на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы. Среди нарушителей были жители разных регионов, действовавшие согласно инструкциям телеграм-канала.

Каждый должен был заплатить по 8 тысяч долларов в криптовалюте. Один из мужчин даже заплатил аванс. Ребенка отдали матери, а в отношении взрослых пограничники составили админпротоколы. Одним из них был Артур Рудько,

– говорится в сообщении ГПСУ.

В результате задержанных отправили в один из учебных центров ВСУ для прохождения БЗВП. Как говорится в документе Единого государственного реестра судебных решений, Рудько также оштрафовали на 13 тысяч 600 гривен.

Больше деталей относительно экс-футболиста Динамо и Шахтера рассказал Константин Андриюк на ютуб-канале "Институт Футбольной Репутации". Журналист сообщил, что голкипер находился в розыске с августа 2025 года а также в том месяце его задержали и доставили в ТЦК.

"Также оформили штраф в размере 17 тысяч гривен. Далее он проходит ВВК и 31 августа Рудько мобилизуют. Каким образом он договорился неизвестно, но его отпустили – возможно, собрать вещи. 3 сентября Артур уже был с группой задержан на границе с Приднестровьем. На тот момент, когда Рудько задержали, он уже был мобилизован. Он должен был проходить службу в воинской части", – рассказал Андриюк.

Что известно о Гагуне и мобилизации?

Роман Гагун попал в странную ситуацию накануне матча против Александрию в 1 туре УПЛ 2025 – 2026. Защитника Кудривки доставили в ТЦК и СП, писало Sport.ua.

Роман Гагун / Фото ФК Кудривка

Интересно, что за десять дней до инцидента футболист подписал новый контракт с клубом из Черниговской области. Однако в заявку команды на чемпионат Украины защитник не попал.

Позже Роман Солодаренко в интервью "Украинскому футболу" прокомментировал ситуацию с Гагуном. Президент Кудривки заявил, что футболист находится на базе клуба и тренируется с командой.

Сегодня команда собралась после победы над Александрией, он тренируется вместе с командой. Комментировать новость о ТЦК я не считаю необходимым, это не тот случай, который требует комментария,

– сказал Солодаренко.

Впоследствии 27 августа 2025 года Кудривка объявила о завершении сотрудничества с Гагуном по обоюдному согласию сторон. А уже 28 августа футболист присоединился к Феникс-Мариуполь на правах свободного агента.

Как Корохов оказался в ВСУ?

Евгений Корохов вместе с Подольем готовился к началу нового сезона Первой лиги Украины. Однако футболиста хмельницкого клуба мобилизовали в Силы обороны во время тренировочных сборов, писало Sport.ua.

Евгений Корохов / Фото ФК Подолье

Интересно, что защитник только присоединился к Подолью. В составе хмельницкого клуба он не успел дебютировать в официальных матчах, сыграв лишь в нескольких товарищеских спаррингов.

В результате защитника даже не внесли в заявку на чемпионат. Где сейчас Корохов – неизвестно.

Что известно о мобилизации Сираша?

Николай Сираш был одним из ключевых футболистов закарпатского Хуста. Однако в 2024 году игрока забрали с вокзала и доставили в ТЦК и СП.

Николай Сираш / Фото ФК Хуст

Впоследствии клуб попросил УАФ о поддержке, а главный тренер Владимир Цыткин отметил, что связь с футболистом исчезла, пишет "Спорт-Экспресс Украина".

Сираш приехал поездом в Хуст, и представители ТЦК его забрали прямо на вокзале. Я считаю, незаконно. Не было ни повестки, ничего, его просто отвезли в военкомат и связь с ним исчезла,

– рассказал тренер.

Впоследствии на мобилизацию Сираша отреагировали в Оперативном командовании "Запад", подчеркнув, что защита страны важнее футбола.

"Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место",

– говорится в заявлении ОК "Запад".

Сейчас известно, что Сираш покинул Вооруженные Силы Украины. Футболист появился на сайте ПФЛ в заявке киевского Локомотива из Второй лиги Украины на сезон 2025 – 2026.

Как игроки Полтавы попали под мобилизацию?

В прошлом году футболисты Полтаве встретились с работниками ТЦК во время поездки на матч Первой лиги Украины в Горишних Плавнях. Все игроки получили повестки, пишет "Суспільне Полтава".

Футболисты СК Полтава / Фото полтавского клуба

Известно, что один из футболистов даже поехал в ТЦК, ведь имел статус "в розыске" – это был Денис Галенков. Он не тренировался с клубом, поскольку решал собственные дела.

Впоследствии Сергей Иващенко рассказал о ситуации с ТЦК и игроками. Президент клуба в интервью "Трибуне" заявил, что все решилось нормально.

"Какие-то эмоции были на тот момент, но выходить с какими-то заявлениями по поводу неправомерности чьих-то действий – это в высшей степени неправильно и глупо. Ребята воюют, защищают нашу страну, и мы должны быть благодарны им за это. У нас все нормально. Бронируем игроков" – рассказал Иващенко.