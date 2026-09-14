Мобилизация изнутри: украинский боксер показал, как проходит подготовка

Бывший чемпион мира по боксу среди любителей Евгений Хитров был мобилизован в Силы обороны. Несмотря на то, что первоначальной реакцией спортсмена на этот факт была ругань, сейчас он сам показывает, как проходит подготовка к службе.

В соцсетях Хитров опубликовал несколько фотографий и видео из тренировочного центра. Судя по ним, боксер сосредоточился на тренировках и больше не собирается выражать возмущение, пишет 24 Канал.

Как Хитров готовится к службе в Силах обороны

Боксер опубликовал видео, на котором демонстрирует физическую форму во время тренировок на выносливость. В специальном костюме с отягощением он выполняет упражнения.

Судя по инстаграму Хитрова, его адаптация к армейским условиям действительно проходит хорошо, и он уже даже получил награду в военных рядах.

Как Хитров сначала отреагировал на мобилизацию

Сразу после того, как его мобилизовали после общения с полицией и ТЦК в Кривом Роге, Евгений Хитров записал гневное видео.

В ролике он позволяет себе нецензурные высказывания в отношении процесса призыва в армию.

Хитров – чемпион мира 2011 года среди любителей, провел 20 боев на профессиональном ринге, но так и не смог бороться за серьезные пояса.