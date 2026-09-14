У соцмережах Хитров опублікував кілька світлин та відео з тренувального центру. Судячи з них, боксер зосередився на навчанні і більше не збирається висловлювати обурення, пише 24 Канал.

Як Хитров готується до служби в Силах оборони

Боксер оприлюднив відео, на якому демонструє фізичну форму під час навчань з витривалості. У спеціальному жилеті з навантаженням він виконує вправи.

Судячи з інстаграму Хитрова, його адаптація до армійських умов справді проходить добре, і він вже навіть отримав нагороду у військових лавах.

Як Хитров спершу реагував на мобілізацію

Одразу після того, як його було мобілізовано після спілкування з поліцією та ТЦК у Кривому Розі, Євген Хитров записав гнівне відео.

У ролику він дозволяє собі нецензурні висловлювання щодо процесу залучення до війська.

Хитров – чемпіон світу 2011 року серед аматорів, провів 20 боїв на професійному ринзі, але так і не зміг боротися за серйозні пояси.