В своєму інстаграмі Хитров перевершив навіть Олександра Алієва, вмістивши майже 30 нецензурних слів у коротку сторіс. Згодом боксер, вочевидь, пошкодував про надмірні емоції і прибрав відео зі своєї сторінки, пише 24 Канал.

Що сказав Хитров про мобілізацію у видаленому ролику

Боксер взагалі не стримувався: він видав тираду на адресу поліції та ТЦК, в якій виразив розчарування тим, що від виконання конституційного обов'язку його не врятували колишні заслуги.

"Оце так країну прославляєш, бл**ь, прославляєш усе життя, а потім, с**а, оце так хоп, н***й, і тебе, бл**ь, мусорки в Кривбасі, бл**ь, молоді підвинтили, бл**ь, і привезли в ТЦК. Тому, бл**ь, оце таке от життя, бл**ь. Менти допомагають, бл**ь, ТЦКшникам, бл**ь, пакувати нормальних людей.

Це війна, я все розумію, бл**ь. Але я якби теж не х*й з гори, бл**ь, розумієте? Усе життя, бл**ь, з 13 років, бл**ь, прапор України піднімаю, бл**ь, вище н***й нікуди. Бл**ь, Олімпіада, чемпіонати світу і все решта. Ну, бл**ь, усім по х*ю взагалі, бл**ь.

Так що оце таке от життя, бл**ь. Тому для когось є привілеї, бл**ь, для когось їх, н***й, немає. І доводиться оце так, бл**ь, у казармі нюхати потняки, бл**ь, як, с**а, на зборах у молоді роки, бл**ь. Життя, бл**ь", – щедро приправив свою думку матюками Хитров.

Що відомо про Євгена Хитрова

Спортсмен з Кривого Рогу у 2011 році здобув перемогу на чемпіонаті світу, а через два роки був у призах на європейські першості. Кар'єра в аматорах була для нього успішнішою, ніж у профі: попри непоганий показник у 20 виграних боїв (17 нокаутом) при лише 2 поразках, Хитров так і не зміг боротися за серйозні пояси, обмежившись володінням кількома регіональними та другорядними титулами.