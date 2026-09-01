Алієв у своєму інстаграмі опублікував сторіс з реакцією на розгромну поразку "біло-синіх". Його слова були спрямовані до футболістів та президента клубу, пише 24 Канал.

Реакція Алієва на ганьбу Динамо

Ексфутболіст заявив, що після матчу в нього виникло бажання "піти і напитися пива". Він також відзначив, що йому шкода лише двох людей у ситуації, яка склалася: лідера команди Андрія Ярмоленка та капітана Віталія Буяльського.

Для інших гравців Алієв не добирав слів, обурюючись їхньому ставленню до своєї справи.

Один сказав, що грає не для вболівальників. А для кого ти, б**дь, граєш? Синку, ти ще по м'ячу не вдарив толком, б**дь, а ти вже розповідаєш, б**дь. А ви там граєте шо, б**дь? Ви шо творите, б**дь? Ви чого, б**дь, ганьбите Динамо?

– не міг впоратися з емоціями Алієв.

Хавбек, який після початку повномасштабного вторгнення служив у Силах оборони, також закликав президента Динамо Ігоря Суркіса втрутитися у ситуацію.

Михаличу, так ти розберися, мабуть, з чимось, б**дь! Це позорисько, на**й, на вас дивитися неможливо, б**дь! Ви ганьба, б**дь, всього Динамо,

– додав ексфутболіст.

Загалом на відео, яке триває 59 секунд, Олександр Алієв вжив 23 матюки.

Наслідки поразки Динамо

Вибачення перед вболівальниками у соцмережах приніс Андрій Ярмоленко: вінгер зазначив, що бере на себе відповідальність за жахливу гру киян, бо не зміг донести до партнерів важливість матчу.

Неймовірну кількість критики отримав на свою адресу голкіпер Динамо В'ячеслав Суркіс: син Григорія Суркіса припустився двох результативних помилок і був замінений у середині другого тайму.

Після поразки вболівальники ще активніше почали вимагати відставки Ігоря Костюка з посади головного тренера Динамо.