36-річний вінгер Андрій Ярмоленко лише вдруге цього сезону вийшов у старті, але був замінений після першого тайму. Його слова після матчу вказують на те, що за мотивацію у роздягальні відповідає не тільки головний тренер, пише 24 Канал.

Що написав Ярмоленко після матчу Буковина – Динамо

Найбільш досвідчений гравець у команді Ігоря Костюка, який є беззаперечним авторитетом для фанів, оприлюднив у сторіс слова вибачення за розгромну поразку від Буковини, яка щойно вийшла в УПЛ із Першої ліги.

Ярмоленко зазначив, що йому соромно за продемонстрований рівень гри, і він бере на себе повну відповідальність за результат.

Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою була для нас ця гра,

– зазначив гравець, вказавши на свою роль фактично другого тренера.

Він також додав, що "біло-сині" не показали того характеру, самовіддачі і рівня, яких від них очікують. Ярмоленко визнав, що футболісти підвели своїх фанів, і ще раз вибачився.

Скільки голів у Ярмоленка в УПЛ

Цей сезон українського чемпіонату має стати для футболіста Динамо історичним – він вже зрівнявся із Сергієм Ребровим за кількістю голів за весь час виступів в УПЛ, а тепер залишився лише один гол до повторення показника Максика Шацьких і два голи до абсолютного рекорду:

Максим Шацьких – 124

Сергій Ребров – 123

Андрій Ярмоленко – 123

Для того, щоб побити рекорд, Ярмоленко навіть наважився продовжити кар'єру, хоча попередній сезон мав бути його останнім у клубі, після чого для нього готували посаду спортивного директора.