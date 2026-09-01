36-летний вингер Андрей Ярмоленко лишь во второй раз в этом сезоне вышел в стартовом составе, но был заменен после первого тайма. Его слова после матча указывают на то, что за мотивацию в раздевалке отвечает не только главный тренер, пишет 24 Канал.

Что написал Ярмоленко после матча Буковина – Динамо

Самый опытный игрок в команде Игоря Костюка, являющийся бесспорным авторитетом для болельщиков, опубликовал в сторис извинения за разгромное поражение от Буковины, которая только что вышла в УПЛ из Первой лиги.

Ярмоленко отметил, что ему стыдно за продемонстрированный уровень игры, и он берет на себя полную ответственность за результат.

Мне не удалось достучаться до партнеров и донести до них, насколько важна была для нас эта игра,

– отметил игрок, указав на свою роль фактически второго тренера.

Он также добавил, что "бело-синие" не продемонстрировали того характера, самоотдачи и уровня, которых от них ожидают. Ярмоленко признал, что футболисты подвели своих болельщиков, и еще раз извинился.

Сколько голов у Ярмоленко в УПЛ

Этот сезон украинского чемпионата должен стать для футболиста "Динамо" историческим – он уже сравнялся с Сергеем Ребровым по количеству голов за все время выступлений в УПЛ, а теперь остался всего один гол до повторения показателя Максима Шацких и два гола до абсолютного рекорда:

Максим Шацких – 124

Сергей Ребров – 123

Андрей Ярмоленко – 123

Чтобы побить рекорд, Ярмоленко даже решился продолжить карьеру, хотя предыдущий сезон должен был стать для него последним в клубе, после чего для него готовили должность спортивного директора.