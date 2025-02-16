Лидер сборной Украины был задержан ТЦК перед важными матчами отбора на чемпионат Европы
Недавно баскетболист сборной Украины был задержан работниками ТЦК. Событие произошло во время выезда нацинольной команды на отборочные матчи к финальной части чемпионата Европы-2025.
Сотрудники государственного органа сняли с поезда Владимира Конева перед выездом "сине-желтых" на матчи в Латвии. Форвард Днепра был доставлен в луцкий ТЦК, сообщает 24 канал.
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Детали инцидента
О задержании работниками ТЦК Владимира Конева в фейсбуке сообщил президент БК Днепр Валерий Кондратьев. Функционер подтвердил, что некоторые игроки днепровского клуба отправлялись на решающие матчи отбора на Евро-2025.
В частности, среди игроков, которые должны были представлять сборную Украины были представители Днепра Владимир Конев и Даниил Сипало. Согласно заявлению Кондратьева, оба спортсмена имели бронь от мобилизации.
Чемпионат Украины по баксетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки БК Днепр – Владимир Конев и Даниил Сипало – имея бронь от Министерства молодежи и спорта. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств,
– написал Кондратьев,
К слову. Владимир Конев является лидером БК Днепр. 35-летний баскетболист также является важным игроком для сборной Украины.
Напомним, что сборная Украины по баскетболу проводит домашние поединки отбора на Евробаскет-2025 в Латвии. "Сине-желтые" должны сыграть против Словении – 21 февраля и через три дня против Португалии.