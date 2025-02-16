Сотрудники государственного органа сняли с поезда Владимира Конева перед выездом "сине-желтых" на матчи в Латвии. Форвард Днепра был доставлен в луцкий ТЦК, сообщает 24 канал.

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Детали инцидента

О задержании работниками ТЦК Владимира Конева в фейсбуке сообщил президент БК Днепр Валерий Кондратьев. Функционер подтвердил, что некоторые игроки днепровского клуба отправлялись на решающие матчи отбора на Евро-2025.

В частности, среди игроков, которые должны были представлять сборную Украины были представители Днепра Владимир Конев и Даниил Сипало. Согласно заявлению Кондратьева, оба спортсмена имели бронь от мобилизации.

Чемпионат Украины по баксетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки БК Днепр – Владимир Конев и Даниил Сипало – имея бронь от Министерства молодежи и спорта. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств,

– написал Кондратьев,

К слову. Владимир Конев является лидером БК Днепр. 35-летний баскетболист также является важным игроком для сборной Украины.

Напомним, что сборная Украины по баскетболу проводит домашние поединки отбора на Евробаскет-2025 в Латвии. "Сине-желтые" должны сыграть против Словении – 21 февраля и через три дня против Португалии.