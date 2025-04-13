Обошел Анри и Холанда: лидер Ливерпуля установил новый рекорд в Премьер-лиге

В воскресенье, 13 апреля, состоялся 32-й тур АПЛ-2024/2025. В одном из матчей чемпионата Англии Ливерпуль на домашнем стадионе принимал Вест Хэм.

Игра на "Энфилде" завершилась победой "мерсисайдцев" со счетом 2:1. В составе хозяев поля результативным действием отметился Мохаммед Салах и установил рекорд АПЛ, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что покорилось Салаху

В середине первого тайма Луис Диас открыл счет в матче между Ливерпулем и Вест Хэмом. К взятию ворот присоединился вингер "мерсисайдцев" Мохаммед Салах, отдав результативную передачу на колумбийца.

Для египетского футболиста этот ассист стал 45 результативным действием в текущем розыгрыше чемпионата Англии. На счету лидера команды Арне Слота 27 забитых мяча и 18 голевых передач.

Видеообзор матча Ливерпуль – Вест Хэм:

В результате Мо Салах побил прошлый рекорд АПЛ (по формату с 38 турами), который принадлежал французу Тьерри Анри и норвежцу Эрлингу Холанду, что набирали 44 очка по системе "гол + пас".

Напомним, что недавно после долговременных переговоров Мохаммед Салах подписал новый контракт с клубом. Египетский вингер проведет в Ливерпуле еще несколько лет.