Игра завершилась разгромной победой "горожан" со счетом 5:2. Голкипер хозяев Эдерсон отметился результативным действием и обновил рекорд лиги, сообщает 24 канал со ссылкой на Squawka.

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Что сделал Эдерсон

Эдерсон присоединился к одному из голов Манчестер Сити в ворота Кристал Пэлас. Вратарь манкунианцев отдал результативную передачу на Джеймса Макати, который реализовал выход один на один.

Таким образом бразилец оформил седьмой ассист в Английской Премьер-лиге. В текущей кампании, это четвертая голевая передача для защитника ворот манчестерского клуба.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас:

Интересно, что Эдерсон обновил рекорд лиги, который установил в феврале этого года. Второе место по ассистам в чемпионате Англии среди голкиперов идет Пол Робинсон с пятью голевыми передачами.