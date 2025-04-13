Гра завершилась розгромною перемогою "містян" з рахунком 5:2. Голкіпер господарів Едерсон відзначився результативною дією та оновив рекорд ліги, повідомляє 24 канал із посиланням Squawka.

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Що зробив Едерсон

Едерсон долучився до одного з голів Манчестер Сіті у ворота Крістал Пелес. Воротар манкуніанців віддав результативну передачу на Джеймса Макаті, який реалізував вихід віч-на-віч.

Таким чином бразилець оформив сьомий асист в Англійській Прем'єр-лізі. У поточній кампанії, це четверта гольова передача для захисника воріт манчестерського клубу.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Крістал Пелес:

Цікаво, що Едерсон оновив рекорд ліги, який встановив у лютому цього року. Друге місце за асистами у чемпіонаті Англії серед голкіперів йде Пол Робінсон з п'ятьма гольовими передачами.