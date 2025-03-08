Звезда Ливерпуля попал в пятерку лучших бомбардиров АПЛ: видео исторических голов

Безоговорочный лидер Ливерпуля Мохаммед Салах продолжает поражать фанатов своей игрой. Египтянин отмечается результативными действиями почти в каждом матче "мерсисайдцев".

В субботу, 8 марта, состоялся матч между Ливерпулем и Саутгемптоном в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги-2024/2025. Поединок на Энфилде завершился победой подопечных Арне Слота со счетом 3:1.

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Какое место занимает Салах

Мохаммед Салах в матче против Саутгемптона отметился двумя голами. Оба забитых мяча египтянин оформил с пенальти. Таким образом лидер Ливерпуля сравнялся по количеству голов в АПЛ с Серхио Агуэро.

На счету Мохаммеда Салаха 184 забитых мяча в чемпионате Англии. Таким образом египетский вингер и аргентинец делят пятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу лиги.

Также Салах может обогнать в этом сезоне Энди Коула, который забил 187 голов. В тройке лучших бомбардиров АПЛ – Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

Видеообзор матча Ливерпуль – Саутгемптон: