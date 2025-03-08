У суботу, 8 березня, відбувся матч між Ліверпулем та Саутгемптоном в рамках 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025. Поєдинок на Енфілді завершився перемогою підопічних Арне Слота з рахунком 3:1.

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Яке місце посідає Салах

Мохаммед Салах у матчі проти Саутгемптона відзначився двома голами. Обидва забиті м'ячі єгиптянин оформив з пенальті. Таким чином лідер Ліверпуля зрівнявся за кількістю голів в АПЛ з Серхіо Агуеро.

На рахунку Мохаммеда Салаха 184 забиті м'ячі у чемпіонаті Англії. Таким чином єгипетський вінгер та аргентинець ділять п'яте місце у списку найкращих бомбардирів АПЛ, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу ліги.

Також Салах може обігнати в цьому сезоні Енді Коула, який забив 187 голів. У трійці найкращих бомбардирів АПЛ – Вейн Руні (208), Харрі Кейн (213) та Алан Ширер (260).

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Саутгемптон: