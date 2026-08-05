В среду, 5 августа, 34-летний египетский вингер Мохаммед Салах пополнил ряды Трабзонспора. Об этом сообщили официальные ресурсы турецкого клуба.

Что известно

Футболист прилетел в Турцию. На фотографиях из самолета звездный египтянин позировал в футболке Трабзонспора с 61-м номером на спине.

"В огне",

– прокомментировала это пресс-служба клуба

Мохаммед Салах / Фото: ФК Трабзонспор

Уже в аэропорту Стамбула футболиста встретила толпа фанатов, а прилет игрока в прямом эфире показали различные турецкие СМИ. Официальные детали договоренностей между игроком и клубом не разглашаются.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что стороны заключат контракт до 2028 года, а зарплата египтянина может составить 17 миллионов евро в год плюс бонусы.

Почему Салах оказался в Турции

С 2017 года египтянин выступал в составе Ливерпуля. В английском клубе он дважды выигрывал АПЛ и становился победителем Лиги чемпионов в сезоне 2018/19. В активе игрока три "Золотые бутсы" АПЛ.

Стороны решили расторгнуть контракт досрочно, за год до его истечения, после относительно слабого сезона 2025/26 в исполнении Салаха. Он сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Отметим, что в Трабзонспоре выступают футболисты сборной Украины Руслан Малиновский и Арсений Батагов.