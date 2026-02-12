"Олимпиада превратится в трибуну политических заявлений": почему МОК дисквалифицировал Гераскевича

МОК отстранил скелетониста Владислава Гераскевича от соревнований из-за использования "шлема памяти". Украинец намеревался выйти на соревнования с изображением погибших во время войны украинских атлетов.

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс считает, если каждому позволить выступать с политическими заявлениями – это фундаментально изменит характер Олимпиады. Об этом он заявил во время брифинга, информирует IOC Media.

Что сказал представитель МОК?

Марк Адамс отметил, что единственным универсальным способом выражения траура во время Олимпиады является использование черной повязки. Зато демонстрация других символов спортсменами может привести к хаосу.

Если каждому будет разрешено высказываться таким образом, это превратит площадку для соревнований в поле для высказываний,

– подчеркнул представитель МОК.

По его словам, атлеты могут выражать свои мысли и чувства в микст-зоне, во время пресс-конференций или в социальных сетях, но не во время самих соревнований, где внимание должно быть сосредоточено на спортивном результате.

Также МОК разрешил использовать "шлем памяти" Владислава Гераскевича во время тренировок, но не допустил его на соревнованиях – из-за возможности создать прецедент для других спортсменов из разных стран.

Реакция Гераскевича и украинцев на дисквалификацию

Сразу после сообщения о дисквалификации Владислав рассказал, что имеет большие сомнения относительно того, действительно ли МОК поддерживает Украину и солидарен с нашим народом.

Мы заплатили цену за наше достоинство, Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах. Что дальше? Это только произошло и трудно сказать. Наверное, будем готовить иск в CAS и продолжать бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил,

– добавил Гераскевич.

Гераскевича поддержали известные украинские деятели, спортсмены и политики. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Владиславу за его активную позицию.

Значение "шлема памяти" Гераскевича