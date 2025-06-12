Грузинские фанаты на молодежном Евро-2025 по футболу исполнили хит о Путине

В среду, 11 июня, в Словакии начался молодежный чемпионат Европы по футболу. В одном из первых матчей встречались сборные Польши U-21 и Грузии U-21.

Игроки Сакартвело вырвали победу со счетом 2:1 уже в компенсированное время. Кроме успеха футболистов, на трибунах отличились также и грузинские фанаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на польского журналиста Петра Слонку.

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На молодежном Евро-2025 спели о Путине

Во время этого поединка на стадионе в Жилине они выдали базу. Болельщики продемонстрировали поддержку украинскому народу и выразили свою личную позицию, которая вызывает уважение.

Фанаты Сакартвело исполнили известную припевку о российском президенте Владимире Путине, которую мир впервые услышал в 2014 году.

Грузинские фанаты на молодежном ЧЕ-2025 спели о Путине: смотрите видео

Справка. Впервые припевка о Путине прозвучала 30 марта 2024 года в Харькове. Тогда фанаты Металлиста на совместном марше с болельщиками Шахтера спели "Путин х***о", после чего она стала хитом и была перепета на сотнях стадионов во всем мире.

Напомним, что сборная Украины U-21 начнет свой путь на молодежном ЧЕ-2025 матчем против Дании. Игра состоится 12 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.