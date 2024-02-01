Трубин снова пересечется в Лиге чемпионов с россиянином: чего ждать от матча Бенфика – Монако

Португальская команда уже переигрывала монегасков на основной стадии турнира. Впрочем жребий вновь свел в одну пару команды, где играют украинец и россиянин.

На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 проходят первые матчи 1/16 финала. На среду, 12 февраля, вынесен бой с участием Бенфики Анатолия Трубина, которая будет гостить у Монако, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Принципиальный матч для Трубина

Португальская команда неплохо отыграла основную стадию турнира, в течение которой уверенно одолела Атлетико и Ювентус. Кроме того, "орлы" дали серьезный бой Барселоне, который чудом проиграли (4:5).

Лиссабонцы финишировали на 16 месте, поэтому на первой стадии плей-офф сыграют с соседями по турнирной таблице Монако. Эта команда удивила на старте, взяв 10 очков в четырех играх. Среди них была и победа над Барселоной.

Впрочем, в конце подопечные Хюттера проиграли трижды и не смогли напрямую выйти в 1/8 финала. Среди этих поражений был и проигрыш Бенфике, которой монегаски уступили дома 2:3.

Для украинцев эта дуэль будет интересной благодаря участию Анатолия Трубина, который является железным вратарем основы португальцев. Добавляет матчу интриги и тот факт, что за Монако выступает россиянин Александр Головин. Напомним, что на лиговой стадии украинец отказался пожимать руку представителю страны-террористки.

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В отчетной игре больше шансов на победу имеет Монако. Коэффициент на триумф хозяев составляет 2,35, тогда как Бенфики – 3,00. Ничья же оценена в 3,60. При этом эксперты ожидают результативный матч.

На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,69, тогда как на ТМ2,5 – 2,20. Впрочем по итогу двух матчей больше шансов на проход в 1/8 финала имеет Бенфика – 1,72 против 2,13 на монегасков.

Отметим, что до этого сезона команды пересекались только один раз в еврокубках. В группе Лиги чемпионов 2014-2015 Бенфика взяла верх над французами – 0:0 на выезде и 1:0 дома. Впрочем по итогам группы именно Монако стал первым, а португальцы финишировали последними.