Очередной "сухарь" для Трубина: Бенфика минимально обыграла Монако в Лиге чемпионов

Бенфика и Монако уже встречались в этом сезоне на первом этапе реформированной Лиги чемпионов-2024/2025. Монегаски намеревались отомстить "орлам" за поражение.

Монако – Бенфика 0:1

Голы: Павлидис 48

Удаление: Эль-Мусрати, 52

В среду, 12 февраля, состоялись матчи 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Во второй день стыковых игр главного европейского турнира Бенфика сыграла на выезде с Монако, сообщает 24 канал.

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Трубин снова не пожал руку Головину

Главным хайлайтом поединка стало традиционное рукопожатие футболистов перед матчем. Анатолий Трубин снова продемонстрировал свою украинскую позицию и не пожал руку российскому игроку Монако Александру Головину.

Первый тайм лигочемпионовского поединка голов болельщикам не подарил. Бенфика отдала инициативу Монако и пыталась ловить соперников на контратаках.

Монегаски имели шансы выйти вперед, но Анатолий Трубин уверенно сыграл на линии ворот. "Орлы" также не воспользовались возможностями, чтобы забить хотя бы один гол. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Монако осталось в меньшинстве

Начало второго тайма выдалось богатым на моменты. Уже на 48-й минуте матча Бенфика смогла открыть счет. Вангелис Павлидис эффектно перебросил голкипера после выхода один на один.

Видео гола Павлидиса в ворота Монако:

Через 4 минуты монегаски остались в меньшинстве. Али Эль-Мусрати забыл, что имеет желтую карточку и начал спорить с арбитром после столкновения с игроком Бенфики, требуя наказания сопернику, однако рефери решил удалить Эль-Мусрати.

Команды продолжили обмениваться встречными атаками. Однако дело до забитых мячей не доходило. В итоге матч завершился минимальной победой Бенфики 1:0.

Второй матч между Монако и Бенфикой состоится в Португалии – 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.