Во время тревоги во Львове заметили легендарного марафонца с бутылкой на голове

Марафонец известен своими экстравагантными забегами с различными предметами на голове. Ледерфиен уже много лет превращает соревнования в настоящие перформансы.

Во время воздушной тревоги во Львове очевидцы заметили необычного бегуна – всемирно известного марафонца Моше Ледерфиена. 68-летний израильтянин бежал по городу с бутылкой, удерживая ее на голове, сообщает 24 Канал.

Кто такой Моше Ледерфиен?

Израильский марафонец стал известным в мире благодаря необычному стилю. Во время забегов он балансирует на голове различные предметы – от бутылок до ананасов и даже вазонов с цветами.

Как пишет krone, идея возникла случайно: примерно десять лет назад он попробовал пройтись с бутылкой на голове и понял, что имеет природный талант к балансировке. С тех пор это стало его фирменной фишкой.

Ледерфиен пробежал десятки марафонов в Европе и США – в частности в Берлине, Нью-Йорке, Валенсии и Севилье. В 2019 году он завершил сразу 11 марафонов, балансируя ананасом на голове.

Сам спортсмен объясняет, что делает это не ради рекордов, а чтобы дарить людям улыбки и показывать, что спорт может быть веселым и творческим.

Забег во Львове во время тревоги

На этот раз марафонец оказался в Украине и был замечен во Львове во время воздушной тревоги. Несмотря на сирены, он продолжал тренировку, удерживая на голове бутылку Pepsi, что вызвало удивление и восхищение прохожих.

Подобные выходки – обычное дело для Ледерфиена: он регулярно тренируется в таком стиле, чтобы сохранять идеальную осанку, равновесие и концентрацию даже на длинных дистанциях. По его словам, балансировка во время бега требует не только физической выносливости, но и сильного ментального контроля.