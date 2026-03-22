Эхаммер продемонстрировал невиданную ранее скорость в забеге с барьерами. Это стало залогом золота и мирового рекорда, пишет World Athletics.

Какой рекорд установил Симон Эхаммер на чемпионате мира в Торуне?

В польской Торуни швейцарский легкоатлет защищал титул чемпиона мира в семиборье, полученный на первенстве двухлетней давности. Соревнования продолжались в течение 2 дней.

Эхаммер сразу захватил лидерство, показав лучшее время в беге на 60 метров. Затем он только развил свое преимущество в коронной дисциплине – прыжке в длину, где показал результат 8 метров 15 сантиметров, всего на сантиметр меньше, чем показатель чемпиона мира.

Толкание ядра сложилось для швейцарца далеко не лучшим образом, так же как и прыжки в высоту. Но он полностью компенсировал это мировым рекордом среди семиборцев в забеге 60 метров с барьерами, а также великолепным результатом в прыжках с шестом – 5,30.

В финальном забеге на 1000 метров Эхаммеру было нужно уложиться в 2 минуты 43 секунды, что побить мировой рекорд, что он и сделал с запасом в 2 секунды. 6670 очков – это на 25 лучше, чем предыдущий рекордсмен Эштон Итон из США, который установил ориентир для всех семиборцев на чемпионате мира 2012 года в Стамбуле.

