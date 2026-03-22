Ехаммер продемонстрував небачену раніше швидкість у забігу з бар'єрами. Це стало запорукою золота і світового рекорду, пише World Athletics.

Який рекорд встановив Сімон Ехаммер на чемпіонаті світу в Торуні?

У польській Торуні швейцарський легкоатлет захищав титул чемпіона світу у семиборстві, здобутий на першості дворічної давнини. Змагання тривали упродовж 2 днів.

Ехаммер одразу захопив лідерство, показавши найкращий час у бігу на 60 метрів. Потім він лише розвинув свою перевагу в коронній дисципліні – стрибку у довжину, де показав результат 8 метрів 15 сантиметрів, усього на сантиметр менше, ніж показник чемпіона світу.

Штовхання ядра склалося для швейцарця далеко не найкращим чином, так само як і стрибки у висоту. Але він повністю компенсував це світовим рекордом серед семиборців у забігу 60 метрів з бар'єрами, а також чудовим результатом у стрибках з жердиною – 5,30.

У фінальному забігу на 1000 метрів Ехаммеру було потрібно вкластися у 2 хвилини 43 секунди, що побити світовий рекорд, що він і зробив із запасом у 2 секунди. 6670 очок – це на 25 краще, ніж попередній рекордсмен Ештон Ітон зі США, який встановив орієнтир для всіх семиборців на чемпіонаті світу 2012 року в Стамбулі.

