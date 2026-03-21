Світова першість з легкої атлетики у приміщенні зібрала найсильніших атлетів планети. У чоловічих стрибках у висоту Україна отримала історичну перемогу завдяки Олегу Дорощуку, який підкорив висоту 2,30, повідомляє 24 Канал.
Як виступив Олег Дорощук?
Український стрибун у висоту Олег Дорощук вперше у своїй кар’єрі піднявся на п’єдестал чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Турнір цього року приймає польське місто Торунь.
У фіналі змагань українець продемонстрував стабільну серію стрибків та зумів першим подолати вирішальну висоту 2,30, що гарантувала йому місце серед призерів. Цього, як виявилось згодом, вистачило і для золотої нагороди. Єдиний конкурент Дорощука у боротьбі за перемогу, мексиканець Портільйо, не зміг взяти наступну позначку – 2,33 метри.
Ця медаль стала першою для Дорощука на світових першостях серед дорослих.
Найкращі результати Дорощука до цього
До успіху на чемпіонаті світу Дорощук уже входив до числа найперспективніших стрибунів Європи. У 2025 році він став чемпіоном Європи у приміщенні, встановивши особистий рекорд – 2,34 метра.
Також українець демонстрував високий рівень на найбільших міжнародних стартах: на Олімпійських іграх у Парижі він посів шосте місце, а у фіналі Діамантової ліги здобув срібну нагороду. Новий подіум на світовій першості став логічним продовженням його прогресу та підтвердив статус одного з лідерів світових стрибків у висоту.
Чим відомий Олег Дорощук?
- Легкоатлет народився у місті Кропивницький.
- На попередніх двох чемпіонатах світу у приміщенні 24-річний спортсмен здобував четверте та п'яте місця.
- Олег Дорощук виборов для України першу з 2014 року медаль у чоловічих стрибках у висоту в приміщенні.