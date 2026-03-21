Світова першість з легкої атлетики у приміщенні зібрала найсильніших атлетів планети. У чоловічих стрибках у висоту Україна отримала історичну перемогу завдяки Олегу Дорощуку, який підкорив висоту 2,30, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу в приміщенні, у Юлії Левченко – срібло

Як виступив Олег Дорощук?

Український стрибун у висоту Олег Дорощук вперше у своїй кар’єрі піднявся на п’єдестал чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Турнір цього року приймає польське місто Торунь.

У фіналі змагань українець продемонстрував стабільну серію стрибків та зумів першим подолати вирішальну висоту 2,30, що гарантувала йому місце серед призерів. Цього, як виявилось згодом, вистачило і для золотої нагороди. Єдиний конкурент Дорощука у боротьбі за перемогу, мексиканець Портільйо, не зміг взяти наступну позначку – 2,33 метри.

Ця медаль стала першою для Дорощука на світових першостях серед дорослих.

Найкращі результати Дорощука до цього

До успіху на чемпіонаті світу Дорощук уже входив до числа найперспективніших стрибунів Європи. У 2025 році він став чемпіоном Європи у приміщенні, встановивши особистий рекорд – 2,34 метра.

Також українець демонстрував високий рівень на найбільших міжнародних стартах: на Олімпійських іграх у Парижі він посів шосте місце, а у фіналі Діамантової ліги здобув срібну нагороду. Новий подіум на світовій першості став логічним продовженням його прогресу та підтвердив статус одного з лідерів світових стрибків у висоту.

Чим відомий Олег Дорощук?