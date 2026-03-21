Мировое первенство по легкой атлетике в помещении собрало сильнейших атлетов планеты. В мужских прыжках в высоту Украина одержала историческую победу благодаря Олегу Дорощуку, который покорил высоту 2,30, сообщает 24 Канал.

Как выступил Олег Дорощук?

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук впервые в своей карьере поднялся на пьедестал чемпионата мира по легкой атлетике в помещении. Турнир в этом году принимает польский город Торунь.

В финале соревнований украинец продемонстрировал стабильную серию прыжков и сумел первым преодолеть решающую высоту 2,30, что гарантировала ему место среди призеров. Этого, как оказалось впоследствии, хватило и для золотой награды. Единственный конкурент Дорощука в борьбе за победу, мексиканец Портильо, не смог взять следующую отметку – 2,33 метра.

Эта медаль стала первой для Дорощука на мировых первенствах среди взрослых.

Лучшие результаты Дорощука до этого

До успеха на чемпионате мира Дорощук уже входил в число самых перспективных прыгунов Европы. В 2025 году он стал чемпионом Европы в помещении, установив личный рекорд – 2,34 метра.

Также украинец демонстрировал высокий уровень на крупнейших международных стартах: на Олимпийских играх в Париже он занял шестое место, а в финале Бриллиантовой лиги получил серебряную награду. Новый подиум на мировом первенстве стал логическим продолжением его прогресса и подтвердил статус одного из лидеров мировых прыжков в высоту.

Чем известен Олег Дорощук?