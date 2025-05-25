24 мая в шотландском городе Глазго на ринге сошлись Мозес Итаума и Майк Балогун. "Новый Майк Тайсон" одержал победу нокаутом, после того, как несколько раз отправил соперника в нокдаун.

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Планы Итаумы

Боксер отметил, что единственный способ прогрессировать – усилить конкуренцию, но это нужно делать правильно, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing 24/7.

Я могу победить Мартина Баколе, но он остается мощным бойцом. Конечно, что однажды мне нужно будет отправиться в США на поединок,

– сказал Мозес Итаума.

Справка. Мозес Итаума сохраняет статус непобедимого бойца – 12 побед, 10 из которых – нокаутом).

Напомним, что промоутер Фрэнк Уоррен заявлял, что Итаума может получить бой против Александра Усика уже до конца текущего 2025-го года. Хотя сам Мозес еще раньше уверял, что пока что не готов к таким большим поединкам.