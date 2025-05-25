Итаума хочет подраться с жертвой Паркера после победы над Балогуном
- Мозес Итаума победил Майка Балогуна нокаутом в Глазго и хочет встретиться с жертвой Джозефа Паркера.
- Итаума имеет 12 побед, из которых 10 - нокаутом, и планирует прогрессировать путем усиления конкуренции и возможного боя в США.
- Промоутер Фрэнк Уоррен заявлял, что Итаума может получить бой против Александра Усика до конца 2025 года.
Британский боксер Мозес Итаума поделился планами на ближайшее будущее. Он хочет встретиться с жертвой Джозефа Паркера
24 мая в шотландском городе Глазго на ринге сошлись Мозес Итаума и Майк Балогун. "Новый Майк Тайсон" одержал победу нокаутом, после того, как несколько раз отправил соперника в нокдаун.
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Планы Итаумы
Боксер отметил, что единственный способ прогрессировать – усилить конкуренцию, но это нужно делать правильно, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing 24/7.
Я могу победить Мартина Баколе, но он остается мощным бойцом. Конечно, что однажды мне нужно будет отправиться в США на поединок,
– сказал Мозес Итаума.
Справка. Мозес Итаума сохраняет статус непобедимого бойца – 12 побед, 10 из которых – нокаутом).
Напомним, что промоутер Фрэнк Уоррен заявлял, что Итаума может получить бой против Александра Усика уже до конца текущего 2025-го года. Хотя сам Мозес еще раньше уверял, что пока что не готов к таким большим поединкам.