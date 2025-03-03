Непобедимый боксер выразил желание стать последним соперником Усика в карьере

Александр Усик в феврале заявил, что его карьера подходит к своему концу. Он планирует провести еще два поединка и повесить перчатки на гвоздь.

С большой вероятностью его следующим соперником станет Даниэль Дюбуа в битве за абсолют. После этого украинец должен выйти на прощальный бой и честь разделить этот момент с ним хочет боксер, которого сам Усик считает будущим хевивейта.

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Большое уважение к Усику

Мозес Итаума признался, что очень заинтересован в проведении поединка с украинским чемпионом. Обладатель поясов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжелой весовой категории считает, что это был бы отличный опыт для него, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

"Усик сказал, что проведет еще два боя, но я хочу, чтобы это был Дюбуа и я. Это было бы здорово. Очень круто только сказать, что я делил ринг с таким человеком.

Я спарринговал с Дюбуа, Джошуа, Баколе, Фьюри. Единственный с кем я не встречался в ринге – это Александр Усик. Поэтому было бы здорово встретиться с ним, как в реальном бою, так и в спарринге", – сказал Итаума.

К слову. 20-летний Мозес Итаума провел на профессиональном уровне 11 боев. В них он одержал все победы, из которых 9 нокаутом.

Напомним, что последний раз звездный проспект выходил на ринг в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал австралийца Демси Маккина.