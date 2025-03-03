В последних двух боях Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри. В обоих противостояниях судьи отдали предпочтение украинскому боксеру.
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Каких боксеров выделил Усик
Украинский боксер назвал пять лучших представителей бокса в мире, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.
Теренс Кроуфорд – он номер один в боксе. Второй – Сауль Альварес, третий – Энтони Джошуа, далее идут Тайсон Фьюри и Наоя Иноуэ,
– сказал Александр Усик.
Напомним. Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа, однако переговоры о поединке еще продолжаются.
Отметим, что Даниэль Дюбуа должен был 22 февраля защитить титул в бою против Джозефа Паркера, однако противостояние не состоялось из-за болезни британца.