Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Расследование по делу украинского вингера Челси с употреблением запрещенных веществ продолжается.

В ближайшее время должно состояться судебное заседание. Появилась информация, когда будет принято решение относительно Михаила Мудрика и его дисквалификации из-за допинга, сообщает 24 канал со ссылкой на BurBuzz.

Когда суд по делу Мудрика?

Летом 2025 года Михаил Мудрик получил официальные обвинения от Футбольной ассоциации Англии по делу с употреблением запрещенных веществ. СМИ также сообщали, что проба "B" украинца показала положительный результат.

По имеющейся информации, решение о дисквалификации Михаила Мудрика появится до завершения 2025 года. Известно, что будет принят вердикт в отношении вингера Челси с учетом спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Если вину Михаила Мудрика официально признают, ему грозит дисквалификация. Футболист получит отстранение сроком на 4 года.

Напомним, что Михаила Мудрика отстранили из-за допинга в декабре 2024 года. До этого украинский футболист сыграл за Челси в 15 матчах в сезоне – три гола и пять результативных передач.

Другие детали дела с допингом Мудрика