Суд состоится в Лозанне: когда будет решение по делу Мудрика с допингом
- Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
- Дело будет рассмотрено спортивным арбитражным судом в Лозанне.
Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Расследование по делу украинского вингера Челси с употреблением запрещенных веществ продолжается.
В ближайшее время должно состояться судебное заседание. Появилась информация, когда будет принято решение относительно Михаила Мудрика и его дисквалификации из-за допинга, сообщает 24 канал со ссылкой на BurBuzz.
Когда суд по делу Мудрика?
Летом 2025 года Михаил Мудрик получил официальные обвинения от Футбольной ассоциации Англии по делу с употреблением запрещенных веществ. СМИ также сообщали, что проба "B" украинца показала положительный результат.
По имеющейся информации, решение о дисквалификации Михаила Мудрика появится до завершения 2025 года. Известно, что будет принят вердикт в отношении вингера Челси с учетом спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Если вину Михаила Мудрика официально признают, ему грозит дисквалификация. Футболист получит отстранение сроком на 4 года.
Напомним, что Михаила Мудрика отстранили из-за допинга в декабре 2024 года. До этого украинский футболист сыграл за Челси в 15 матчах в сезоне – три гола и пять результативных передач.
Другие детали дела с допингом Мудрика
Челси хочет найти виновного в деле с Михаилом Мудриком. Клуб готовит судебные иски против футболиста, а также против Украинской ассоциации футбола – зависит от того, кто будет виновным.
Михаил Мудрик признать вину, что уменьшит срок дисквалификации. Тогда футболист вернется на поле в 2026 году.
Журналист BBC Низаар Кинселла высказался о деле Михаила Мудрика с употреблением допинга.