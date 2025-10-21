Мудрик сменил футбольное поле на виртуальную арену: какое хобби появилось у игрока Челси

Михаил Мудрик временно отстранен от футбола из-за допингового скандала. Однако звездный футболист времени зря не теряет и пробует свои силы в киберспорте.

Из-за допингового скандала Михаил Мудрик значительную часть свободного времени уделяет киберспорту. Пользователи заметили активность игрока Челси на платформе FACEIT, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Как Мудрик зажигает в киберспорте?

Михаил Мудрик активно играет в Counter-Strike 2. Его партнером в CS2 является голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин.

По словам пользователей Reddit, Мудрик очень быстро прогрессирует в новом виде спорта и вскоре может составить конкуренцию опытным киберспортсменам.

За менее чем год он поднял свой рейтинг с 1250 ELO (6 уровень) до 2250 ELO. Это очень приличный результат для геймеров.

Вингер Челси в 2025 году провел на виртуальной арене уже 616 матчей, то есть Михаил играет почти ежедневно от 1 до 7 поединков. Пользователи отметили, что Мудрик потратил на инвентарь в CS2 18 тысяч долларов. Он постоянно совершенствует свою игру и осваивает новые приемы.

Недавно у Александра Зинченко, который удерживает киберспортивную команду Passion UA, поинтересовались, планирует ли он усилить состав Михаилом Мудриком. На что защитник Ноттингем Фореста полушутя ответил, что такой трансфер будет сложно организовать.

"Я думаю, что по условиям мы не договоримся просто. Будет тяжело, будет тяжело", – сказал Зинченко.

