Мудрик змінив футбольне поле на віртуальну арену: яке хобі з'явилося у гравця Челсі

Михайло Мудрик тимчасово відсторонений від футболу через допінговий скандал. Однак зірковий футболіст часу дарма не гає та пробує свої сили у кіберспорті.

Через допінговий скандал Михайло Мудрик значну частину вільного часу приділяє кіберспорту. Користувачі помітили активність гравця Челсі на платформі FACEIT, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Як Мудрик запалює у кіберспорті?

Михайло Мудрик активно грає у Counter-Strike 2. Його партнером у CS2 є голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін.

За словами користувачів Reddit, Мудрик дуже швидко прогресує у новому виді спорту та незабаром може скласти конкуренцію досвідченим кіберспортсменам.

За менше ніж рік він підняв свій рейтинг з 1250 ELO (6 рівень) до 2250 ELO. Це дуже пристойний результат для геймерів.

Вінгер Челсі у 2025 році провів на віртуальній арені вже 616 матчів, тобто Михайло грає майже щодня від 1 до 7 поєдинків. Користувачі відмітили, що Мудрик витратив на інвентар у CS2 18 тисяч доларів. Він постійно вдосконалює свою гру та опановує нові прийоми.

Нещодавно в Олександра Зінченка, який утримує кіберспортивну команду Passion UA, поцікавилися, чи планує він підсилити склад Михайлом Мудриком. На що захисник Ноттінгем Фореста напівжартома відповів, що такий трансфер буде складно організувати.

"Я думаю, що за умовами ми не домовимося просто. Буде важко, буде важко", – сказав Зінченко.

Коли востаннє Мудрик виходив на футбольне поле?