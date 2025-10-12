Відомий блогер Максим Муха вирішив не загострювати конфлікт з Михайлом Мудриком. Він оригінально підтримав гравця збірної України, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм команди PROFAN.

Як блогер підтримав Мудрика?

Нещодавно у Рівному відбувся матч медіафутбольних команд RUH MEDIA TEAM і PROFAN. Автором одного з голів став блогер Максим Муха, який реалізував буліт.

Після забитого м'яча він показав футболку з красномовним написом: "Міша, я з тобою".

Відео, як Муха підтримав Мудрика

У коментарях думки підписників розділилися. Одні подякували Максиму за його вчинок, а інші дорікнули блогеру за провокативне відео про мельдоній.

Головне про конфлікт між Мудриком та блогером

  • Нагадаємо, що на каналі Максима Муха вийшло відео, де він показав дію мельдонію на власний організм. Автор контенту 15 днів вживав заборонену речовину та паралельно грав у футбол.

  • У ролику Муха згадав Мудрика, нібито якого дискваліфікували на чотири роки. У коментарі до блогера завітав Михайло та обізвав автора контенту "є**аном". Також відреагував на провокативне відео Георгій Судаков.

  • Зазначимо, що наразі немає рішення про дискваліфікацію Михайла Мудрика. Футболіст Челсі очікує оголошення висновку дисциплінарних органів.

До речі, авторитетний портал Transfermarkt прибрав ціну з профілю Михайла Мудрика. Футболіст знаходиться поза грою вже 10 місяців.