Мудрик радикально сменил прическу и стиль: как сейчас выглядит футболист Челси

Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик редко появляется на публике. Недавно звездного футболиста увидели в компании генерального директора Шахтера Сергея Палкина.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил о начале работы над фильмом о самом драматичном сезоне в истории "горняков". В съемках принял участие бывший футболист дончан Михаил Мудрик, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Сергея Палкина.

Как сейчас выглядит Мудрик в новой прическе?

Сергей Палкин опубликовал фото, где присутствуют создатели нового фильма, а также непосредственные участники событий. Рядом с гендиректором можно узнать Михаила Мудрика.

24-летний футболист радикально изменил стиль и прическу. Михаил снова отрастил волосы и перестал их красить, вернувшись к натуральному цвету.

Еще один большой шаг для нашего фильма. Вместе с Полом Тамаси, Эриком Джонсоном, Игорем Йовичевичем и Михаилом Мудриком - согласовываем историю и готовим ее к большому экрану,

– подписал фотографию Палкин.

Михаил Мудрик в новом стиле / фото из инстаграма Сергея Палкина

Отметим, что перед началом сезона 2024 – 2025 в АПЛ Михаил Мудрик коротко подстригся под машинку. До этого звездный футболист выделялся на поле белокурыми волосами средней длины.

Чем занимается Мудрик после отстранения от футбола?