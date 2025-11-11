Мудрик радикально сменил прическу и стиль: как сейчас выглядит футболист Челси
- Михаил Мудрик радикально изменил свой стиль и прическу, отрастив волосы, которые перестал красить.
- После отстранения от футбола Мудрик поддерживает форму самостоятельно, увлекается киберспортом и ждет решения Футбольной ассоциации Англии относительно потенциальной дисквалификации.
Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик редко появляется на публике. Недавно звездного футболиста увидели в компании генерального директора Шахтера Сергея Палкина.
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил о начале работы над фильмом о самом драматичном сезоне в истории "горняков". В съемках принял участие бывший футболист дончан Михаил Мудрик, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Сергея Палкина.
Читайте также "Не мог поверить": звезда сборной Украины вспомнил последнее общение с Мудриком
Как сейчас выглядит Мудрик в новой прическе?
Сергей Палкин опубликовал фото, где присутствуют создатели нового фильма, а также непосредственные участники событий. Рядом с гендиректором можно узнать Михаила Мудрика.
24-летний футболист радикально изменил стиль и прическу. Михаил снова отрастил волосы и перестал их красить, вернувшись к натуральному цвету.
Еще один большой шаг для нашего фильма. Вместе с Полом Тамаси, Эриком Джонсоном, Игорем Йовичевичем и Михаилом Мудриком - согласовываем историю и готовим ее к большому экрану,
– подписал фотографию Палкин.
Михаил Мудрик в новом стиле / фото из инстаграма Сергея Палкина
Отметим, что перед началом сезона 2024 – 2025 в АПЛ Михаил Мудрик коротко подстригся под машинку. До этого звездный футболист выделялся на поле белокурыми волосами средней длины.
Чем занимается Мудрик после отстранения от футбола?
- Начиная с декабря 2024 года Михаил Мудрик не появлялся на футбольном поле. Вингеру Челси запрещено тренироваться вместе со своей командой на период расследования.
- 24-летний футболист не впал в депрессию, а самостоятельно поддерживает спортивную форму. Мудрик значительно снизил свою активность в социальных сетях, практически не публикуя новые сообщения о своей жизни.
- Впрочем, его замечали на нескольких публичных мероприятиях. В частности Мудрик посетил финал Лиги конференций с участием Челси и бой за абсолют Усик – Дюбуа.
- Кроме того, Михаил увлекается киберспортом, где достиг очень приличных результатов. Футболист Челси активно играет в Counter-Strike 2. По информации издания "Чемпион", Мудрик провел уже более 600 игр в 2025 году.
- WADA до сих пор ожидает дисциплинарное решение от Футбольной ассоциации Англии по делу Мудрика. Украинскому футболисту грозит дисквалификация сроком на четыре года.