Когда Мудрик вернется в сборную Украины и сыграет ли на чемпионате мира

Михаил Мудрик почти год, как отстранен от футбола из-за допинга. Последний раз вингер Челси выходил на футбольное поле 28 ноября 2024 года.

Илья Скоропашкин высказался о ситуации с Мудриком. В частности, спортивный юрист рассказал, когда футболист сможет вернуться в сборную Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

При каком условии Мудрик вернется в сборную?

Скоропашкин отметил, что все зависит от работы защиты футболиста. Если они смогут доказать то, что Мудрик не виноват, то он как можно швиде вернется на поле.

Нужно убедительно доказать, что Михаил стал жертвой загрязненной добавки или, в крайнем случае, чьей-то халатности. Тогда все будет хорошо и мы снова увидим Михаила на поле,

– сказал юрист.

Он также рассказал, как считается срок отбывания наказания в спорте.

"Засчитывается день за день. Весь период, который спортсмен проводит под временным отстранением, должен быть полностью включен в срок дисквалификации", – объяснил специалист.

Какие последние новости о Мудрике?