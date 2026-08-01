Тренер Челси выступил с первым заявлением после возвращения Мудрика

С Михаила Мудрика сняли четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную после допинг-скандала. Отныне 25-летний украинец может без каких-либо ограничений вернуться к профессиональным выступлениям.

Тренер Челси Хаби Алонсо прокомментировал возвращение футболиста после сокращения срока отстранения за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Football London.

Что тренер Челси Алонсо сказал о Мудрике

После товарищеского матча против Тоттенхэма испанский специалист заявил, что в клубе полностью поддерживают украинца и надеются как можно скорее увидеть его в составе команды.

Мы очень рады за него, прежде всего – за него самого. Наверное, мы не можем в полной мере понять, почему ему пришлось пройти за это время. Мы хотим, чтобы он был частью команды. Он пользуется поддержкой всех,

– сказал Алонсо.

По его словам, Мудрику понадобится время, чтобы вернуться к оптимальной форме, однако он убежден в высоком потенциале украинского футболиста.

Я видел его еще в Шахтере – видел, какое влияние он оказывал на игру, насколько он силен в ситуациях один на один. Он способен сам создавать много моментов. Это особенный игрок. Но, безусловно, на это понадобится время,

– добавил тренер.

Алонсо также подчеркнул, что пережитый период был очень непростым для Мудрика, однако теперь ситуация меняется, и футболист снова сможет сосредоточиться на игре.

Напомним, что Мудрик был дисквалифицирован на четыре года после положительного допинг-теста, который выявил в его организме запрещенный препарат мельдоний. Анализ спортсмен сдал во время внесоревновательной проверки осенью 2024 года, уже после матчей за сборную Украины в Лиге наций.