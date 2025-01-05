Передали взрывной "привет" оккупантам: воины ВСУ поздравили Мудрика с днем рождения
Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик 5 января отметил свой день рождения. Звездному футболисту исполнилось 24 года.
Украинские артиллеристы из бригады "Помста" в честь дня рождения Михаила Мудрика передали "привет" оккупантам. Соответствующее видео в своем инстаграме опубликовала мама футболиста Челси, пишет 24 Канал.
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Как артиллеристы передали россиянам "привет" от Мудрика
На видео артиллеристы написали на снарядах слова поздравления для Мудрика. После этого показали, как взрывной "привет" полетел на позиции к российским оккупантам.
Видео: артиллеристы передали оккупантам "привет" от Мудрика
Отметим, что Михаил Мудрик регулярно помогает воинам Вооруженных сил Украины, покупая необходимое оборудование. В начале прошлого года вингер Челси приобрел 50 дронов и передал на Купянское направление.
Напомним, что сейчас Мудрик отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста. В его пробе А обнаружили запрещенное вещество.
Вингер Челси ожидает результата пробы В, после чего станет понятна дальнейшая судьба игрока. В случае подтверждения употребления допинга Мудрику грозит дисквалификация до четырех лет.